Buchener Vereine erhalten Zuschüsse

Buchen. Eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Stadt Buchen fand diese Woche im Alten Rathaus in Buchen statt. Bürgermeister Roland Burger leitete die Sitzung, in deren öffentlichem Teil beantragte Zuschüsse für verschiedene Vereinsprojekte beschlossen wurden. „Es ist uns wichtig, die Vereinsarbeit, als bedeutsame Säule des Soziallebens unserer Stadt, durch die Vereinsförderung anzuerkennen“, betonte hierbei Bürgermeister Roland Burger. Umso wichtiger sei es, die Vereine bei anstehenden Investitionen wirkungsvoll zu unterstützen.

AdUnit urban-intext1

Der Tennisclub Grün-Weiß Buchen wird mit einem Zuschussbetrag in Höhe von 848 Euro für die Anschaffung einer Outdoorküche unterstützt. Die Musikkapelle Eberstadt erhält für den Kauf eines Musikinstrumentes eine Förderung von 897 Euro. Gefördert wird die Außenanlage der TSV-Sporthalle in Buchen mit einem Betrag von bis zu 3000 Euro, für die Blitzschutzanlage des TSV Buchen gibt es eine städtische Vereinsförderung in Höhe von 1480 Euro.

Der TSV Götzingen bekommt für die Reparatur des Rasenmähers einen städtischen Vereinszuschuss in Höhe von 224 Euro. Die Fenster der Kleintierzuchtanlage werden erneuert, hieran beteiligt sich die Stadt Buchen mit einer Förderung in Höhe von 3846 Euro.