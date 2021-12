„Buchener Urgestein“ wird 90

Buchen. Als echtes „Buchener Urgestein“ lässt sich Franz Wittemann bezeichnen: Am heutigen Dienstag feiert er bei zufriedenstellender Gesundheit seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde er am 7. Dezember 1931 als Sohn von Amtsmann Ernst Wittemann und dessen Frau Anny (geb. Pflüger). „Ich bin in der Hofstraße aufgewachsen“, erzählt er. Seine berufliche Heimat fand der gelernte Mechaniker, der 1956 in Mannheim die Meisterprüfung ablegte, bei der Walldürner Firma Rohlf (heute Braun/Procter&Gamble); in den Ruhestand ging er 1991. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, die nur wenige Monate nach dem Fest der Diamantenen Hochzeit starb, zog er die beiden Söhne Otwin und Stefan groß, die ebenfalls gut in Buchen verwurzelt sind.

„Hier kennt man sich einfach und freut sich über jede nette Begegnung“, beschreibt er seine Ansicht und freut sich über die heutige Gestaltung seiner Heimatstadt. „Verglichen mit den Zuständen während meiner Jugend leben wir doch wie im Paradies und haben alles, was wir brauchen – und ein schön saniertes Buchen vor der Haustür!“, freut sich der Jubilar.

Ehrenamtlich engagiert

In seiner Freizeit verschrieb sich der stets freundliche Ur-Buchener seit jeher dem Ehrenamt. Beispielsweise gehörte er insgesamt 38 Jahre lang zum aktiven Musikerstamm der Stadtkapelle Buchen, die er als „linker Flügelmann“ an der Trompete verstärkte und bekleidete zusätzlich 15 Jahre lang den Vorstandsposten. Hier leistete Franz Wittemann in den schwierigen Nachkriegsjahren zusätzlich umfangreiche Aufbauarbeit: „Ich habe beschädigte Instrumente repariert, damit die Kapelle damals überhaupt spielfähig sein konnte“, blickt er zurück. Auch der Musica Sacra schenkte er als gläubiger Christ seine Freizeit: Im Kirchenchor St. Oswald sowie im Kirchenorchester war er an der musikalischen Ausgestaltung zahlreicher kirchlicher Feierlichkeiten und Gottesdienste beteiligt; 1975 wurde ihm als Anerkennung seines Wirkens durch die Erzdiözese Freiburg die Ehrenurkunde des Diözesan-Cäcilienverbands verliehen. 40 Jahre lang gehörte der Jubilar auch als Schriftführer dem Vorstand des Bleckerclubs an.

Besonders viel Freude hat der noch recht rüstige Franz Wittemann an seinen sechs Enkeln sowie drei Urenkeln. Gern kümmert er sich um den heimischen Garten; viel Zeit verbrachte Franz Wittemann auch stets mit seiner Modelleisenbahn. Vor einigen Jahren entdeckte er ein weiteres Hobby und fertigt seitdem mit viel Liebe ansprechende Dekorationsartikel aus Holz an, die er gelegentlich an Familienmitglieder oder Freunde verschenkt.

Häufig trifft man ihn in seinem Hobbyraum an - Zeit, die ihm selbst mit 90 Jahren noch viel Freude und Entspannung schenkt. „In früheren Jahren habe ich auch Schnitzereien angefertigt“, betont er. Den Gratulanten zum 90. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad