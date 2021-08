Buchener Lehrerin hatte stets ein „offenes Ohr“ für ihre Schüler

Buchen. Ein erlebnisreiches und buntes Berufsleben geht für die Deutsch-Lehrkraft Gerlinde Klischke mit dem Schuljahr 2020/21 zu Ende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

16 Jahre unterrichtete sie an der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik und arbeitete in dieser Zeit mit fünf Schulleitungen zusammen. Ihre Arbeit war geprägt durch mitmenschliches Handeln und ein stets „offenes Ohr“ für ihre Schüler, aber auch Kollegen, die besonders ihren Optimismus und ihre kollegiale Hilfsbereitschaft zu schätzen wussten, so die Schulleitung.

Am 28. Juli 1951 in Rumänien geboren, studierte Gerlinde Klischke die Fächer Gemanistik und Anglistik an der Universität Bukarest, bevor sie ab dem 1. September 1974 als Gymnasiallehrerin die Fächer Deutsch und Englisch unterrichtete.

1990 siedelte Gerlinde Klischke mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern nach Deutschland über und arbeitete beim Kolping Bildungswerk als Dozentin für das Fach Deutsch. Ab dem Schuljahr 2005/06 unterrichtete die Lehrerin an der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik das Fach Deutsch vorwiegend in den Fachhochschulreifeklassen und war für die Schülerbücherei mitverantwortlich. Die vielen Schüler, die sie auf ihrem Weg zur Fachhochschulreife begleitete, werden sich gerne an das engagiertes Wirken ihrer Lehrerin, die ihnen nicht nur die fachlichen Grundlagen vermittelte, sondern auch für ihre Sorgen und Nöte stets ein offenes Ohr hatte, erinnern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 28. Juli wurde Gerlinde Klischke im Laufe der Pädagogischen Tage im Kreise ihrer Kollegen verabschiedet, nachdem sie bereits im Rahmen der Abschlussfeier für die Erzieher des Jahrgangs 2020/21 offiziell in den Ruhestand entlassen worden war.

Schulleiter Jürgen Nied würdigte auch im Namen des Arbeitgebers, der Erzdiözese Freiburg, Gerlinde Klischkes langjähriges, zuverlässiges Wirken an der Schule und überreichte ihr ein Blumenpräsent, bevor sich die Kollegen mit einem Geschenk und einem auf sie zugeschnittenen Lied verabschiedeten.