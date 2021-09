Buchener Kinder waren kreativ und zeigten ihre Ideen

Buchen. Kinderrechte sollen im Alltag von Kindern und Jugendlichen als selbstverständlich erachtet und gelebt werden, das ist das Ziel des Projekts „KonTour – Kinderrechte on Tour“ des Kinderschutzbunds im Neckar-Odenwald-Kreis.

Drei Monate stand nun die Litfaßsäule im Foyer des Buchener Rathauses und wurde fleißig mit Wünschen und Anregungen bestückt. Die Ergebnisse wurden nun am Mittwoch auf dem Wimpinaplatz an Bürgermeister Roland Burger übergeben. Und die Kinder waren durchaus kreativ und ideenreich: Viele lobten den „Alla-hopp“-Spielplatz und den Hasenwald in Hettingen – und brachten das farbenfroh zu Papier.

„Die Ergebnisse sind so gut und vielfältig“, findet auch Projektleiterin Anette Weigler vom Kinderschutzbund, die nochmals kurz auf die Entstehung einging: Der Startschuss war im September vergangenen Jahres, und man sei froh gewesen, als die Zusage von der Stadt Buchen kam, dass die Litfaßsäule im Foyer des Rathauses aufgestellt werden darf. Ein besonderer Dank beider Seiten galt den Erziehern aus den teilnehmenden Kindergärten in Buchen und den Stadtteilen, die die Kinder motiviert hätten, sich an der Aktion zu beteiligen.

Anregungen mitnehmen

„Wir sind gespannt, welche Anregungen – wie beispielsweise ein Kinder- oder Jugendgemeinderat – Sie aus dem Projekt mitnehmen“, richtete sich Anette Weigler an den Rathauschef. Dieser sicherte gleich zu, sich die Ergebnisse der Kinder anzusehen. Wie Burger informierte, gebe es im Zuge des Bürgerbeteiligungs-Projekts der Stadt auch eine Gruppe „digitales Kinderrathaus“, die sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen werde.

„Alle beteiligten Kindergärten bekommen noch Post und Geschenke von uns“, ergänzte die Projektleiterin. Als Nächstes wird die Litfaßsäule der „Kinderrechte on Tour“ im Rathaus der Gemeinde Limbach Station machen.