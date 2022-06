Der gebürtige Buchener Benedikt Hummel ist in Görlitz zum Bürgermeister gewählt worden. Der Rat der Stadt in Sachsen wählte den 41-Jährige am vergangenen Donnerstag bei zwei Mitbewerbern bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit. Benedikt Hummel wird als beigeordneter Bürgermeister für die Bereiche Kultur, Bauen und Stadtentwicklung, Jugend, Schule, Sport und Soziales zuständig sein.

