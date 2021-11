Buchener Fairtrade-Rallye: Die Gewinner stehen fest

Buchen. Die Fairtrade-Rallye während der „Fairen Woche“ in der Buchener Innenstadt war ein voller Erfolg. In verschiedenen Schaufenstern hingen Plakate, die über den Fairtrade-Gedanken, seine Bedeutung sowie über den Tee-, Kakao- und Mangoanbau informierten. Jedes Plakat war mit einem Buchstaben versehen, diese ergaben zusammen ein aus zwölf Buchstaben bestehendes Lösungswort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Fairer Handel und Kinderrechte

Die Stufen 5 und 6 des Burghardt-Gymnasiums Buchen haben ihre Plakate im Rahmen des Unesco-Projekttages am 26. Juli erstellt. Im Fokus des Tags standen die Themen „Fairtrade und Kinderarbeit“. Dabei sind die Schüler besonders auf die Fragen „Was ist Fairtrade?“ und „Inwiefern beeinflusst Fairtrade das Leben von Kindern und wahrt Kinderrechte?“ mit Blick auf Fairtrade-Kakao eingegangen.

Das richtige Lösungswort lautete „Kinderrechte“. Unter den über 40 Teilnehmern wurden die Preise ausgelost.

Mehr zum Thema Im Neckar-Odenwald-Kreis Faire Woche wurde gebührend gefeiert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Faire Woche „Genieß' dei Buche fair”: Produkte bei „Fairer Woche” präsentiert Mehr erfahren

Preise vergeben

Der 1. Preis, ein 20-Euro-Gutschein im Weltladen, geht an Janis Barth aus Zimmern. der 2. und 3. Preis, je ein Zehn-Euro-Gutschein im Weltladen, geht an Lina Marie Leist, Eberstadt, und Zain Albardan, Buchen, der 4. Preis, ein Becher ghet an Ida Pfeiffer, Buchen, der 5. und 6. Preis, ein Trinkglas mit Deckel, geht an Gabriela Lindegrün, Buchen und Vincent Leist, Eberstadt, der 7. und 8. Preis, je ein Schoko- beziehungsweise Süßigkeitenpaket aus dem Weltladen Buchen, geht an Eliana Zoll und Michelle Schwingel, beide Buchen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2