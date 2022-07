Buchener erneuern ihr Gelübde

Buchen. 387 Jahre nach der Pestepidemie von 1635 erfüllen Stadt- und Pfarrgemeinde Buchen am Sonntag, 16. Juli, wiederum das Gelübde ihrer Vorfahren und gedenken den Opfern von Pest und Seuchen. Der Festgottesdienst um 9 Uhr in der Stadtkirche St. Oswald mit Domvikar Paul Weismantel aus Würzburg und die anschließende Prozession zu Ehren des Pestpatrons St. Rochus finden nun bereits zum dritten Mal unter dem Schatten der Corona-Pandemie statt.

Im Jahr 1667 erneuerte die Kirchen- und Stadtgemeinde Buchen ihr Gelübde an den Pestpatron St. Rochus: „A[nno] 1667 […] hat damalig Herr Pfarrer P: Adalbertus Höhn […] wegen einiger Confirmation [Bestätigung durch wiederholte Bekundung] daß in a[nn]o 1635 […] Versprochen h: Festi S: Rochi eine Zusammen Kunft sowohl geistlich alß weltlichen Gehalten und […] die haben einhellig eingewilliget und einmintig geschloßn daß hinforter Und Zu ewigen Zeiten Jehrlich Uff d. 16. Monathstag Augusti erwehntes Hochheyliges Fest S: Rochi Confess: alhier in Gemeiner Statt Umb abwendung der Pest hochfeyerlich Celebrirt werden […]. Diese Verlübtnis Und Bestettigung ist Geschehen Morgents Umb 8 Uhren Under dem freyen Himmell Uff dem freyen Platz hinder dem Haag […].

Die Erneuerung des Rochus-Gelübdes von 1667 ist im Jurisdictionalbuch niedergeschrieben. © Stadtarchiv Buchen

Ein neuerliches Auftreten der Pest in Buchen und der näheren Umgebung zwischen den Jahren 1660 und 1667 hatte schmerzhafte Erinnerungen an die verheerende Pest von 1635/36 hervorgerufen. Der damaligen Epidemie waren 1300 Menschen zum Opfer gefallen, darunter Bürger der Stadt und Flüchtlinge aus den umliegenden Dörfern, die ihr Heil hinter den Buchener Stadtmauern gesucht hatten. Das dramatische Zusammenspiel der Folgen der Pestepidemie und den wirtschaftlichen Belastungen durch den Dreißigjährigen Krieg löste 1636/37 zusätzlich eine Hungersnot aus, an der etliche weitere Menschen sterben sollten. Diese einschneidenden Ereignisse hatten zur Gründung des noch heute begangenen Rochus-Festes geführt.

Zwei neue Bilder

Mit der Erneuerung des Gelübdes 1667 sollte eine Wiederkehr solcher Zustände verhütet werden. Dafür wurden eigens zwei neue Bilder der Pest-Heiligen Rochus und Sebastian erworben und auch die Nachbargemeinden Unterneudorf, Stürzenhardt, Hollerbach, Steinbach und Rumpfen in das Gelübde und die alljährliche Prozession miteinbezogen.

Danach blieben die Buchener Bürgerinnen und Bürger tatsächlich für lange Zeit von größeren Epidemien verschont. Erst im Kriegswinter 1942/43 suchte eine Typhus-Epidemie die Stadt und ihre Bewohner heim. Von 297 erkrankten Personen verstarben 45 an der systemischen Infektionskrankheit. Die Tragödie veranlasste die Buchener Bevölkerung, das seit 1635 bestehende Rochus-Gelöbnis erneut zu bekräftigen. stb