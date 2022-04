Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadtturm (plus Bildergalerie) - Zeitmesser auf der Seite der Marktstraße funktioniert nicht richtig / Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an Buchen: Zeiger der Turmuhr werden aufbereitet

Die Uhr des Buchener Stadtturms zeigt auf der Marktstraßen-Seite noch immer die falsche Uhrzeit an. Deshalb rückte am Dienstag die Drehleiter der Feuerwehr an, um die Zeiger abzumontieren.