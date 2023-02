Begegnung steht im Vordergrund beim wöchentlichen Mittagstisch „Tischlein deck dich“ im Mehrgenerationenhaus. Schüler mit geistiger Beeinträchtigung bereiten die Speisen zu.

Buchen. Schon kurz vor zwölf kehrt an diesem Donnerstag Leben in das bis dahin ruhige Mehrgenerationshaus (MGH) in der Buchener Hollergasse ein. Die ersten Essensgäste kommen an und nehmen an dem Tisch im

