Buchen unterstützt Initiative gegen häusliche Gewalt

Buchen. Die Stadt unterstützt die bundesweite Initiative „Du kannst helfen – gemeinsam gegen häusliche Gewalt“ mit einem Aktionsmonat im November. Jede vierte Frau im Land erfährt statistisch mindestens einmal im Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Auch Männer sind von Partnerschaftsgewalt betroffen. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass diese Mittelwerte nicht auch auf Buchen zutreffen, so die Stadt in einer Mitteilung. Zur Sensibilisierung findet am 25. November der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt.

Gerade der Zusammenhalt in der Nachbarschaft soll dabei in den Mittelpunkt rücken. Plakate, Postkarten und Informationen auf der Homepage weisen auf Hilfsangebote hin. Über die Website www.stärker-als-gewalt.de finden Betroffene und Menschen im Umfeld Informationen. Beratung bietet das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (08000 116 016), online unter www.hilfetelefon.de – anonym, kostenfrei, rund um die Uhr und barrierefrei in Deutsch und 17 Fremdsprachen.