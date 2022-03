Buchen und Osterburken wollen wichtige Abschnitte modernisieren

Buchen/Osterburken. „Das Land Baden-Württemberg unterstützt Kommunen mit dem fortgeschriebenen Programm zur nachhaltigen Modernisierung von ländlichen Wegen“, sagte Minister Peter Hauk, MdL, bei der Übergabe eines Förderbescheids in Buchen. Das Förderprogramm sei weiterhin stark nachgefragt. Die Städte Buchen und Osterburken erhalten einen Zuschuss von 40 Prozent für ihre beantragte Modernisierung des Wegenetzes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das fortgeschriebene Programm zur nachhaltigen Modernisierung von ländlichen Wegen fördert Anträge von Kommunen mit einem Zuschuss von 40 Prozent. Anstatt stetig das gesamte Wegenetz bei Schäden punktuell zu sanieren, sollen gezielt wichtige Wegabschnitte grundlegend im Aufbau modernisiert werden“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Freitag anlässlich zweier Bewilligungsübergaben in Buchen und in Osterburken. „Insgesamt 2,7 Millionen Euro Fördermittel erhalten 32 Kommunen mit dieser ersten Tranche des Jahres 2022. Über 200 Kilometer ländliche Wege wurden nun seit Beginn des Programms im Jahr 2018 modernisiert“ erklärte der Minister. Bei seinem Besuch in Buchen übergab Minister Hauk einen Bescheid von fast 60 000 Euro an den Technischen Dezernenten Hubert Kieser. Die Stadt Buchen wird diese Gelder nutzen um den Weg „,Breitenäcker“ im Stadtteil Waldhausen zu modernisieren.

Minister Peter Hauk (Mitte) übergab in Buchen (links) und Osterburken Förderbescheide für die Modernisierung ländlicher Wege. © Stadt Buchen / CDU Neckar-Odenwald

Des Weiteren überreichte Minister Hauk im Anschluss in Osterburken gleich drei Bescheide von insgesamt über 122 000 Euro an Bürgermeister Jürgen Galm. In Osterburken mit seinen Stadtteilen Schlierstadt (rund 51 630 Euro), Bofsheim (47 899 Euro) und Hemsbach (22 689 Euro) ist die Modernisierung von insgesamt 4,25 Kilometer Wegen geplant. Im Beisein der Ortsvorsteher Werner Geiger, Jürgen Breitinger und Christoph Groß bedankte sich Galm für die Fortführung des Förderprogramms, welches zum wiederholten Mal die Sanierung von ländlichen Wegen im Osterburkener Stadtgebiet möglich mache. Die Hauptwirtschaftswege sollen in erster Linie für große land- und forstwirtschaftliche Maschinen befahrbar sein. Zugleich sollen sie aber auch Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer anlocken und einen sicheren Begegnungsverkehr ermöglichen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mitgliederversammlung „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis”: Pamela Friedel neu an der Spitze Mehr erfahren Landesförderprogramm wird fortgeschrieben Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur: Sechs Buchener Vorhaben auf der Liste Mehr erfahren

„Die Modernisierung von Feld- und Waldwegen ist eine Daueraufgabe für die Kommunen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine gezielte Förderung durch das Land soll langfristig die Unterhaltungsarbeiten senken“ so Hauk. Hintergrundinformationen: Die Städte Buchen und Osterburken werden mit insgesamt 180 828,49 Euro gefördert.

Diese Projekte werden vom Land gefördert:

Waldhausen: 58 610 Euro.

Schlierstadt: 51 630 Euro.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bofsheim: 47 899,16 Euro.

Hemsbach: 22 689,08 Euro.