Buchen: Solibrot-Aktion erzielt Rekordsumme

1200 Euro – so viel Geld wie noch nie – wurde in diesem Jahr bei der Solibrot-Aktion des Frauenbunds in Buchen gesammelt. Die Spende kommt Straßenmädchen in Kenia zugute. Das Bild zeigt Bäckermeister Peter Schlär sowie Rosa Breunig (Zweite von rechts) und Eva Strein (rechts) vom Frauenbund.

© Maren Greß