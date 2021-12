Buchen: "Saalfaschenacht" findet 2022 nicht statt

Buchen. Vor gut einem Monat waren die Buchener Narren aus ihrem Schlaf erwacht und hatten wie immer am 11.11. um 11.11 Uhr die Faschenachtskampagne eröffnet.

Damals wurde auch mitgeteilt, dass sich die Buchener Saalfaschenacht-Profis, nämlich die Organisatoren der FG-Narrhalla Hallesitzung, der Kolping- und Frauebundfaschenacht, zusammengetan hatten: Gedacht war an ein neues buntes Format mit allen dreien zusammen und somit „vun allem ebbs“ unter dem Titel „Buchemer Saalfaschenacht 2022“ – alles natürlich entsprechend der dann gültigen Corona-Verordnung.

Jedoch haben die vergangenen Tage gezeigt, dass eine solche Veranstaltung vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse rund um Corona nicht durchführbar sein wird, wie die Verantwortlichen am Montag mitteilten. Demnächst würden die verschiedenen Gruppen bereits mit den Proben beginnen, schauspielern und singen – aktuell nicht denkbar. Deshalb haben die Verantwortlichen beschlossen, dass es die „Buchener Saalfaschenacht 2022“ in der Stadthalle nicht geben wird, Sicherheit gehe vor. Somit warten alle ab, wie sich die Lage ab Mitte Februar darstellen wird – selbstverständlich wollen die Verantwortlichen die Narren immer auf dem Laufenden halten.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren