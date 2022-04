Buchen: Neuer Einkaufsautomat bei der Firma Maxklusiv aufgestellt

Buchen. Ein Einkaufsautomat steht seit Samstag im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) in einer Garage bei der Firma Maxklusiv. Dort kann man rund um die Uhr aus mehr als 60 Artikeln wählen, unter anderem aus Snacks, Getränken und Pflegemitteln für die Autopflege.

„Elfriede“ hat einen kleinen Bruder in Buchen erhalten: Gut eineinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme des Einkaufsautomaten in Bödigheim hat Andreas Egenberger einen weiteren, etwas kleineren Automaten aufgestellt: „Valentin“ steht In einer Garage auf dem Gelände der Firma Maxklusiv in der Carl-Benz-Straße 14. Dort kann man sich rund um die Uhr mit Lebensmitteln und Autopflegeprodukten versorgen. „Dort müssen an der Waschstraße bei schönem Wetter die Leute wegen des großen Ansturms ziemlich lang warten“, hat Egenberger festgestellt. Jetzt können sie sich an dem Automaten mit Snacks und Getränken sowie Reinigungs- und Pflegemittel fürs Auto versorgen.

„Damit wird das Angebot vom Waschpark rund gemacht“, sagte Egenberger. Der Automat besteht aus zwei Schränken. Der eine wird auf vier Grad Celsius heruntergekühlt. Darin befinden sich Getränke und kühlungsbedürftige Artikel. In dem anderen Schrank herrschen konstante Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Darin sind unter anderem die Pflegeprodukte gelagert.

Aktuell kann man an beiden Automaten aus insgesamt mehr als 60 Produkten wählen. Egenberger wird das Sortiment von Zeit zu Zeit am Bedarf der Kunden anpassen. Über sein Smartphone und einer darauf installierten App kann Egenberger den Warenbestand in dem Automaten ständig überwachen. Er plant, diesen täglich mit Waren aufzufüllen, bei Bedarf auch öfter.

Beim Bezahlen haben die Kunden die Wahl: Man kann bar, mit EC-Karte, mit Kreditkarte oder mit Bezahlsystemen über das Handy bezahlen. Außerdem kann man an den Automaten in Bödigheim und Buchen einen Speicherstick erhalten, den man mit Guthaben aufladen kann. Diesen kann man zum Einkaufen an beiden Automaten verwenden. mb