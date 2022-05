Buchen: Neue Wohnungen im Kulturdenkmal

Das Dach des Doppelhauses in der Hochstadtstraße 27/29 ist komplett abgedeckt. Im Inneren des Hauses rühren Handwerker Mörtel an. Tobias Mülder, Inhaber der Firma „Die Bauschmiede“ in Adelsheim, packt selbst auf der Baustelle mit an. „Wir entkernen das Gebäude komplett“, erläutert er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Der original Dachstuhl bleibe als Sichtgebälk für innen enthalten.

...