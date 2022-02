Buchen: Mit dem Fastnachtsvirus infiziert

Mit Freude registrierten die Zuschauer in der Buchener Innenstadt, dass sich im Gänsmarsch ein Teil der „wilden“, unorganisierten Faschenacht erhalten hat. Daran, so zeigten sich viele Zuschauer zufrieden, hat auch die Pandemie nichts geändert. Vielmehr erlebten die Narren am Wegesrand einen Gänschmarsch, der bewies, dass es die Achierer auch nach der Coronazeit vortrefflich verstehen, kleine

...