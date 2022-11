Buchen: Lichterketten statt Nachtbeleuchtung

Buchen. Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs haben am Montag die Weihnachtsbeleuchtung in der Buchener Innenstadt aufgehängt. Allerdings weniger Girlanden als sonst, die nicht so lange leuchten werden wie in den Vorjahren. Denn die Landesregierung hat eine Verordnung erlassen, um Energie zu sparen. Nach dieser ist „die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung“ untersagt. Ausgenommen davon sind traditionelle und religiöse Feste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu diesen zählt Laber den Buchener Weihnachtsmarkt. Wie der Beigeordnete auf FN–Anfrage erläuterte, hätten die Bauhofmitarbeiter Lichterketten „Am Bild“, in der Marktstraße bis zum Marktplatz, von dort bis zur Metzgerei Herkert und bis zur Bäckerei Schlär aufgehängt. Außerdem befindet sich Weihnachtsbeleuchtung in der Wilhelmstraße und in der Linsengasse bis zur Bäckerei Lunkenheimer. Vorstadtstraße und Amtsstraße werden also in diesem Jahr nicht festlich beleuchtet.

Die Stadtverwaltung werde prüfen, ob man die Nachtbeleuchtung in der Innenstadt durch die Weihnachtsbeleuchtung ersetzen könne, kündigt Benjamin Laber an. Dazu werde man in den nächsten Tagen die Lichtstärke der Lichterketten bei Dunkelheit testen und ermitteln, ob gegebenenfalls dunkle Stellen separat ausgeleuchtet werden müssten. „Ich gehe davon aus, dass die Weihnachtsbeleuchtung zu 90 Prozent die Nachtbeleuchtung ersetzen wird“, sagt Laber. Außerdem stellte er in Aussicht, dass die Weihnachtsbeleuchtung der Altstadt als Notbeleuchtung bis Silvester werde erhalten bleiben können. Im neuen Jahr werde man sie abhängen. Die Buchener Ortschaften dagegen profitieren bei der Weihnachtsbeleuchtung nicht von der Ausnahmeregelung für Weihnachtsmärkte. Dort werden die im öffentlichen Raum aufgestellten Weihnachtsbäume dunkel bleiben müssen.