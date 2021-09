Buchen: Letzte Wähler kamen drei Minuten vor 18 Uhr

Buchen Bundestagswahl 2021: Das demokratische Grundrecht nutzen

Rund 210 000 Bürger des Wahlkreises 276 Odenwald-Tauber sind am 26. September aufgerufen, ihre Stimmen für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages abzugeben. Bei der Bundestagswahl besteht die Gelegenheit für alle Wahlberechtigten, sich aktiv am politischen Willensbildungsprozess zu beteiligen und darüber zu entscheiden, welche Parteien im neuen Bundestag vertreten sind, wie viele Parlamentssitze sie erhalten und welche Abgeordneten in den Bundestag einziehen, so der Kreiswahlleiter, Landrat Dr. Achim Brötel. Einer der größten Wahlkreise Der Wahlkreis Odenwald-Tauber setzt sich aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Main-Tauber-Kreis zusammen. Flächenmäßig gehört der Wahlkreis zu einem der größten in Baden-Württemberg. Die Organisation und Durchführung der Wahl liegt in diesem Jahr beim Neckar-Odenwald-Kreis. Nachdem die Wahlbeteiligung im Wahlkreis bei den Bundestagswahlen seit 1998 (Wahlbeteiligung: 83,2 Prozent) stets gefallen ist und 2009 nur noch 71 Prozent betrug, konnte bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 wieder ein Anstieg verzeichnet werden, so das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 betrug die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 77 Prozent. Appell: das Grundrecht nutzen Um diesen Trend bei der anstehenden Wahl fortzusetzen, appelliert der Kreiswahlleiter an alle Wahlberechtigten, ihr Wahlrecht trotz der Corona-bedingten Sondersituation in Anspruch zu nehmen: „Die Möglichkeit, frei und unabhängig wählen zu können, ist ein hohes Gut, um das in vielen Ländern - gerade auch ganz aktuell – erbittert gestritten und gekämpft wird. Nutzen Sie dieses demokratische Grundrecht", so Brötel Für den Wahlkreis Odenwald-Tauber wurden neun Kreiswahlvorschläge zugelassen, aus denen der Wähler mit seiner Erststimme einen Wahlkreisabgeordneten wählen kann. Als Kandidaten im Wahlkreis wurden von den Parteien nominiert: Nina Warken (CDU), Anja Lotz (SPD), Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne), Timo Breuninger (FDP), Dr. Christina Baum (AfD), Robert Binder (Die Linke), Dominik Leuser (Die Partei), Stefan Grimm (Freie Wähler) und Dr. Dieter Schwarz (die Basis). Bei der Zweitstimme können sich Wählerinnen und Wähler zwischen 24 Landeslisten entscheiden. In den Wahllokalen wurden umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt, um den Infektionsschutz sicherzustellen. Wer das Wahllokal am Wahltag nicht aufsuchen möchte, besitzt die Möglichkeit per Briefwahl zu wählen. Die Unterlagen mussten allerdings spätestens am Freitag bei der zuständigen Wahldienststelle im Rathaus beantragt werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung kann Briefwahl auch noch bis 15 Uhr am Wahltag beantragt werden. Die Wahlbriefe sollten so schnell wie möglich wieder zurückgeschickt werden, weil nur diese ausgezählt werden, die am Wahltag vor 18 Uhr bei der Wahldienststelle eingegangen sind. Abgabe im Wahllokal Bei der Bundestagswahl gibt es bei der direkten Stimmabgabe im Wahllokal keinen Wahlumschlag. Der Wähler muss deshalb seinen Stimmzettel so falten und in die Wahlurne werfen, dass seine Wahlentscheidung nicht erkennbar ist. Jeder Wähler hat zwei Stimmen und damit auch zwei Entscheidungen zu treffen. Mit der ersten Stimme wählt er einen der Kandidaten, welcher von den Parteien in seinem Wahlkreis aufgestellt worden ist und legt damit fest, wer ihn ganz persönlich in Berlin vertreten soll. Die zweite Stimme gibt er der Landesliste einer Partei und entscheidet damit, welche Partei regieren soll.

