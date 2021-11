Buchen: Lebendige Lyrik gegen das Vergessen mit Marion Tauschwitz

Geschichte ist Erinnerung. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Schule, diese an heranwachsende Generationen heranzuführen und zu zeigen, wo sie Aktualität verlangt. Gerade diese Erinnerung, besonders an menschliche Schicksale, kann durch verschiedene Zugänge erreicht werden. Ein besonderer solcher Zugang ist es, Gedichte zu hören und zu lesen und diese in einen Kontext zu bringen, damit sie

...