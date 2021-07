Buchen: KTS und Obi machen gemeinsame Sache

Buchen. Die Karl-Trunzer-Schule (KTS) Buchen und der Heimwerkermarkt Obi machen gemeinsame Sache. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde unterzeichneten Schulleiter Walter Scheuermann und Ausbildungskoordinator Dragoslav Corilic unter den Augen mehrerer Lehrkräfte und Berufsberaterin Olga Gerber von der Agentur für Arbeit die Vereinbarung einer Bildungspartnerschaft. Der Kooperationsvertrag war im Vorfeld in Zusammenarbeit mit der IHK in Person von Iris Wolf ausgearbeitet worden.

„Nun kann Obi in verschiedenen schulischen Kontexten eingesetzt werden und uns helfen, Ziele in der Berufsorientierung zu verfolgen“, freute sich Konrektor Andreas Philipp, der darüber informierte, welche Aktivitäten der Vertrag genau vorsieht. So sind beispielsweise Praktika und Betriebsbesichtigungen für Schüler genauso Inhalt der Vereinbarung wie Bewerber- und Knigge-Trainings, die Teilnahme am „Girls- beziehungsweise Boys-Day“, am Tag der Berufsorientierung und an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“.

Corilic, Ausbildungskoordinator Vertrieb Deutschland Süd, schlug zudem einen Besuchstag für Lehrkräfte vor, um selbst die Firma kennenzulernen und vor Ort Einblicke in die Ausbildung zum Kaufmann und zur Kauffrau im Einzelhandel zu bekommen. In diesem Zusammenhang wies Philipp darauf hin, dass die vertraglichen Aktivitäten ohnehin ab und an reflektiert und gegebenenfalls ergänzt werden könnten.

„Wir freuen uns, dass diese Kooperation gelungen ist“, freute sich Schulleiter Scheuermann bereits bei der Begrüßung über die Zusammenarbeit mit der bekannten Baumarkt-Handelskette. Die Abstimmung und der ständige Austausch zwischen Schule und Firmen seien für das Andocken der Schule an die Berufswelt und den erfolgreichen Anschluss von erheblicher Bedeutung. Schließlich müsse es heutzutage ein großes Anliegen jeder Schule sein, Schüler direkt in den Beruf zu bringen.

Heterogenität als Gewinn

Unter dem Titel „Das Lernen erfolgreich gestalten – individuell, miteinander, voneinander“ stellte der Rektor die Gemeinschaftsschule als kindgerechte, leistungsstarke Bildungseinrichtung „für alle“ vor und führte die Gäste in die Vielfalt der Schülerprofile und die daraus resultierende andersartige Lernorganisation ein. Man nutze die Heterogenität als Gewinn und Lernchance und gebe jedem Schüler die Chance, sein kognitives, soziales und emotionales Potenzial zu entwickeln, so Scheuermann, „und das möglichst eigenständig, erfolgreich und eingebunden.“ Mit der Vertragsunterzeichnung ist Obi nach den Odenwälder Kunststoffwerken (OKW), der AOK Rhein-Neckar-Odenwald und der Hainstadter Firma Scheuermann und Heilig nun der vierte Bildungspartner, der der Karl-Trunzer-Schule dabei helfen will, den Jugendlichen den Übergang in die Berufswelt zu erleichtern. Die Rahmenbedingungen, wie das im Einzelnen aussehen wird, sind nun jedenfalls unter Dach und Fach.