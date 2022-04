Buchen: „Krisen gefundenes Fressen für die Rechten”

Buchen. Katrin Himmler, Großnichte von Heinrich Himmler, hat bei einem Vortrag in der Abt-Bessel-Realschule vor den Zielen und Strategien der sogenannten „Neuen Rechten“ gewarnt. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Schulthemenwochen der Initiative „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald“ vor vier Schulklassen der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Schule statt.

Im ersten Teil ihres Vortrags ging Katrin Himmler, Großnichte des früheren „Reichsführer SS“ und Reichsinnenminister Heinrich Himmler, auf die Ziele und Strategien der Neuen Rechten ein. So würden Rechtsextreme Massenproteste, wie die der Querdenken-Bewegung, unterwandern. „Krisen sind ein gefundenes Fressen für die Rechten“, stellte Himmler fest. Denn dann könnten sie sich die Verunsicherung der Menschen zunutze machen und Verschwörungstheorien leichter verbreiten.

Himmler wies in diesem Zusammenhang auf Fackelmärsche vor Privatwohnungen von Politikern hin und auf unzutreffende Vergleiche mit der NS-Vergangenheit. Himmler sagte, dass rechte Gewalt und alltäglicher Rassismus zunähmen. So habe das Bundesinnenministerium festgestellt, dass 53 Prozent der politischen Kriminalität auf das rechte Spektrum entfielen. Die Referentin nannte den Schülern Netzwerke rechter Extremisten, darunter AFD und andere Parteien, verschiedene Denkfabriken, Musikgruppen, Verlage und Straßenprotestinitiativen wie Pegida und Querdenken. Nach ihren Worten gibt es in Deutschland geschätzte 33 300 Rechtsextremisten, die „hervorragend miteinander vernetzt“ seien, auch mit Gruppen aus dem Ausland. Ihr Ziel bestehe darin, die parlamentarische Demokratie zu zerstören.

Dabei setzten sie auf Mittel wie Fake-News und Desinformation. Sie gründeten „völkische Dorfgemeinschaften“, Verlage oder, wie Götz Kubitschek, das „Institut für Staatspolitik“, um ihre Ansichten zu verbreiten. Jugendliche seien eine wichtige Zielgruppe für die Rechten. Himmler nannte als Beispiel die Wiking-Jugend, deren Mitglieder ideologisch geschult würden. Die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, locke junge Menschen mit unverfänglich erscheinenden Gaming-Abenden. Außerdem würden Rechtsextreme versuchen, mit rechter Rockmusik Jugendliche anzusprechen. Der FSN-Versand bietet im Internet rechtes Werbematerial an. FSN-Aufkleber seien auch schon im öffentlichen Raum im Neckar-Odenwald-Kreis aufgetaucht.

Zu den „freien Kameradschaften“ zählt Katrin Himmler auch die Gruppe „Junge Revolution“. Dieser gehöre der „Nordwürttembergsturm“ an, der mit einer im Internet veröffentlichten Aktion in Osterburken von sich reden gemacht habe. „Während in den 1990-er Jahren Neonazis als Schlägertrupps aufgetreten sind, wirkt die Neue Rechte seriös“, stellte Himmler fest. Diese spreche nicht von Rassismus, sondern Ethnopluralismus und vom Weltkapitalismus statt vom Judentum. Zentrale Begriffe in dieser Szene seien auch der „große Austausch“ und der „Volksaustausch“, womit Rechtsextreme die Immigrationspolitik kritisiere. Zu den rechten Codes zählt Himmler die Zahlen 18 für den ersten und achten Buchstaben im Alphabet – als A und H, die für Adolf Hitler stehen, sowie 88 für „Heil Hitler“. Rechte nutzten häufig Frakturschrift und Runen als Erkennungsmerkmal.

Vergangenheit idealisiert

Sie idealisierten die deutsche Vergangenheit und zeigten häufig die Reichsflagge. Sie kritisierten die Parteien und Eliten des Staates, idealisierten eine „reine deutsche Kultur“ und propagierten Kleinfamilien mit traditionellen Rollenbildern. Bei ihrem Vorgehen setzen sie nach den Worten von Himmler auf „führerlosen Widerstand“ mit vielen kleinen Zellen. Vertretern der AFD warf die Referentin vor, „die Grenzen des Sagbaren“ erweitert zu haben. Seit 1990 seien mindestens 190 Menschen durch Rechtsextreme ermordet worden. Dass rechtes Gedankengut in der Gesellschaft leichter sich etablieren könne, dafür machte Himmler auch die Medien und manche Politiker verantwortlich. Sie zeigte Titelbilder von politischen Magazinen, auf denen zum Beispiel der Islam als Gefahr bezeichnet wurde. Debatten über eine angebliche Überfremdung würde die Rechten dazu ermuntern, verstärkt aktiv zu werden.

Katrin Himmler sieht im Vorgehen der heutigen Neuen Rechten Parallelen zu dem der Nationalsozialisten in den 1920-er Jahren. „Damals arbeiteten die gewählten Vertreter der Demokratie an deren Abschaffung“, sagte sie.

NS-Abgeordnete hätten den politischen Gegner beschimpft und das Parlament mit vielen sinnlosen Anträgen beschäftigt. Auch die Vertreter der Neuen Rechten beleidigten Politiker und manipulierten mit „Troll-Armeen“ die Meinungsbildung im Internet. „Sie wollen die Köpfe der Menschen durch Fake-News gewinnen“, sagte Himmler. „Wir sollten diese Bedrohung sehr ernst nehmen.“ Eine Maßnahme des Staats gegen Rechtsextremismus ist zum Beispiel, die Finanzierung rechter Gruppierungen unterbinden. Auch das Demokratiefördergesetz trage zur Sensibilisierung der Gefahr von Rechts bei. Himmler forderte unter anderem mehr Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt, eine klare Abgrenzung von der extremen Rechten, die Förderung von Medienkompetenz der Bürger und eine stärkere Unterstützung von Institutionen, die gegen Rechts aktiv sind.

„Für die zu harmlos“

In der Fragerunde bezog Katrin Himmler Stellung zur AfD. Diese sei anfangs eine populistische Partei gewesen. Doch der rechtsextreme „Flügel“ sei immer stärker geworden. „Die Partei hat sich radikalisiert“, sagte sie. Ob sie schon Drohungen erhalten habe, fragte ein anderer Schüler.

„Ich wurde wenig kritisiert und angegriffen von rechter Seite“, antwortete sie. „Ich denke, ich bin für die zu harmlos.“ Und schließlich wollte ein Schüler wissen, warum sie ihren Nachnamen behalten habe. Sie sei nie auf ihren Namen angesprochen worden. Außerdem habe sie einen Mann aus Polen mit jüdischer Herkunft geheiratet. „Ich wollte mit einem Namenswechsel nicht von der Täter- zur Opferrolle wechseln“, erklärte sie.