Buchen: In Etappen zur fahrradfreundlichen Stadt

Die Buchener Innenstadt, aber auch die Verbindungen in die Wohngebiete und Ortsteile sollen fahrradfreundlicher werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Gemeinderäte am Montag in ihrer Sitzung in der Stadthalle einstimmig gefasst. Erste kurzfristig realisierbare Maßnahmen sollen zeitnah in öffentlichen Sitzungen des Ausschusses für Technik und Umwelt diskutiert und beschlossen

...