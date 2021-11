Buchen. Die Konzertreihe „Buchen in concert“ wird am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr mit dem Gastspiel der mehrfach preisgekrönten Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar unter der Leitung von Thomas Kalb mit einer Matinee in der Stadthalle eröffnet. Auf dem Programm stehen unter anderem Robert Schumanns Cellokonzert a-Moll op. 129 in der Version für Violoncello und Streicher sowie die Metarmorphosen für 23 Solostreicher von Richard Strauss. Als Solist konnte Jakob Spahn gewonnen werden, Solocellist des Bayerischen Staatsorchesters (Bild). Die Veranstaltung wird nach der 2G-Regelung durchgeführt. Aufgrund der Corona-Warnstufe besteht durchgehende Maskenpflicht. Die Konzertbesucher sollen am Eingang ihre Nachweise bereithalten. Bild: Veranstalter

