Buchen: Heiko Hinninger hat den Charakter der HWS geprägt

Buchen/Obrigheim. Viel zu früh ist Heiko Hinninger, stellvertretender Schulleiter der Helene-Weber-Schule (HWS), am 4. März im Alter von 56 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Obrigheimer Pädagogen, der seit 2001 an der HWS tätig war, stand immer eines im Vordergrund: das Wohl der Schüler. 2012 wurde er zum Studiendirektor ernannt, und der Aufbau des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums trug maßgeblich seine Handschrift.

Trauer um Heiko Hinninger: Der stellvertretende Leiter der Helene-Weber-Schule ist am 4. März gestorben. © HWS

Mit seiner herzlichen und lebensfrohen Art begleitete er hunderte Schüler auf ihrem Weg zum Abitur. Für die jungen Erwachsenen hatte er stets ein offenes Ohr, weshalb er sich an der HWS größter Beliebtheit erfreute. 2020 wurde er für 25 Jahre im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Lebensort gestaltet

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Unsere Schule verliert eine außerordentlich engagierte Persönlichkeit, die den Charakter unseres Schullebens geprägt hat, wie kaum ein anderer“, so Schulleiter Christof Kieser. Die ganze Schulgemeinschaft trauere um einen „einzigartigen Menschen, dem es überzeugend gelang, unsere Schule als Lebensort auszugestalten.“ Die Schüler und das Lehrerkollegium haben bereits am Montagmorgen in einer Gedenkfeier um ihren stellvertretenden Leiter getrauert. Auch viele ehemalige Wegbegleiter und Schüler waren zur „Stunde der Erinnerung“ gekommen.

Privat war Heiko Hinninger vor allem eines: Sportler durch und durch. Jahrelang spielte er unter anderem für die Spvgg. Neckarelz, den FV Mosbach und den SV Obrigheim Fußball, war zudem im Volleyballclub seiner Heimat Obrigheim aktiv. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. mg/Bild: HWS