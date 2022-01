Friedlich schlummert die kleine Evelyn in den Armen ihrer Mama. Am 2. Januar um 16.45 Uhr erblickte das Neujahrsbaby in den Buchener Neckar-Odenwald-Kliniken das Licht der Welt. Das Bild zeigt die frisch gebackenen Eltern Ronny und Vivian Weishäupl und das Klinikteam rund um Chefarzt Dr. Winfried Munz.

© Maren Greß