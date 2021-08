Buchen: „Eine Welt Verein” spendete rund 12 000 Euro für soziale Projekte

Buchen. Der „Eine Welt Verein“ Buchen hat sich zu seiner Jahreshauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus getroffen. Im Mittelpunkt standen hier die Rechenschaftsberichte und die Neuwahl des Vorstandes.

Die besonderen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie bei einem ehrenamtlichen Ladenbetrieb fasste die Vorsitzende Astrid Diehm in ihrem Rückblick kurz zusammen. Dass der Weltladen zwei Mal schließen musste, habe dafür gesorgt, dass das Team schnell reagieren musste. Nicht nur die Haltbarkeit der Lebensmittel im üblichen Sortiment sei ein Problem gewesen, sondern auch gerade die saisonalen Produkte, wie die Osterhasen und die Nikoläuse aus Schokolade.

„Heftige Zeit“

„Für den Einkauf war dies eine heftige Zeit“, erklärte Astrid Diehm, aber dank der Unterstützung durch die Stadt Buchen habe man rechtzeitig Kunden für die saisonalen Lebensmittel gefunden. Die Wiederaufnahme des Ladenbetriebs und die damit verbundene Reaktivierung der ehrenamtlichen Ladnerinnen musste ebenfalls organisiert werden. Dennoch bot man 2019 wieder ein faires Frühstück an sowie einen Stand beim Weihnachtsmarkt in Rumpfen und einen Vortrag bei der VHS zum fairen Handel. Viele andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Kochkurse fielen 2020 hingegen aus.

Besonders bedankte sich Astrid Diehm bei allen Ladnerinnen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, in den letzten beiden Geschäftsjahren leichte Gewinne zu erwirtschaften. Somit habe man auch wieder Luft gehabt, weiterhin soziale Projekte finanziell zu unterstützen.

Dies hat auch die Schatzmeisterin Jenny Manovic im Blick. Auch sie meisterte die außergewöhnliche Zeit und hatte es obendrein wie immer mit den unterschiedlichen Steuersätzen, dem Gutscheinsystem und vielen Buchungen zu tun. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren spendete der „Eine Welt Verein“ über 12 000 Euro an soziale Projekte.

Die fehlerfreie Buchführung bestätigten am Ende der Berichte die beiden Kassenprüfer Reiner Kistner und Sonja Röckel. Somit wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Da Reiner Link und Mona Müller nicht mehr zu Wahl als Vorsitzende antraten, bedankte sich Astrid Diehm bei beiden für ihre bisherige Unterstützung. Ihr Dank galt auch Ute Mössinger für ihre bisherige Tätigkeit als Schriftführerin, sie trat jedoch auch nicht mehr an.

Die anschließende Neuwahl zeigte, dass das Vertrauen der Mitgliederversammlung in die Kandidaten groß war, da alle einstimmig in ihrer Aufgabe bestätigt wurden.

Astrid Diehm wiedergewählt

Astrid Diehm wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Alexander Weinlein und Markus Dosch sind als weitere gleichberichtigte Vorsitzende neu im Team. Ebenfalls wurde Jenny Manovic als Schatzmeisterin wiedergewählt. Reinhilde Farrenkopf übernimmt nun die Tätigkeiten als Schriftführerin, Sonja Röckel und Reiner Kistner werden weiterhin die Kasse prüfen.

Danach wurden die Termine für die nächsten Teambesprechungen festgelegt, in denen Organisatorisches, aber auch die nächsten Veranstaltungen besprochen werden. Geplant sind Besuchsangebote für Schulklassen im Weltladen, in denen vieles rund um den fairen Handel erklärt und gezeigt wird. Ebenfalls wird noch überlegt, welche Aktionen man in der fairen Woche im September anbieten kann. do