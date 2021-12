Buchen: Echtes Duell lockte mehr Bürger an die Urnen

Buchen. Roland Burger wusste, dass diese Wahl enger werden würde als die beiden zuvor: Zum dritten Mal kandidierte der Amtsinhaber für den Bürgermeister-Posten in Buchen, und dieses Mal hatte er mit Felix Pflüger einen jungen, dynamischen und inhaltlich auch ernsthaften Herausforderer. Doch „Routinier Burger“, insgesamt seit über 30 Jahren im Beruf des Bürgermeisters, setzte sich am Sonntag, 28. November, gleich im ersten Wahlkampf durch: 65,9 Prozent der Stimmen vereinte der 59-Jährige auf sich.

„Dieses Wahlergebnis gibt mir Rückenwind“, sagte Burger in der Stunde des Triumphes und fügte an: „Es ist mir ein Anliegen, Buchen in eine gute Zukunft zu führen. Dazu brauchen wir Menschen, die mitmachen und mitanpacken.“ In seinem Wahlkampf, vor allem während der offiziellen Kandidatenvorstellung am 15. November in der Buchener Stadthalle, hatte Roland Burger auf seine unbestrittenen Erfolge während seiner 16-jährigen Amtszeit hingewiesen, aber auch aufgezeigt, welche Projekte er weiter für wichtig erachte. Hier nannte er als Beispiele das Radwegekonzept, Kinderbetreuungseinrichtungen und eine stabile Gesundheitsversorgung. Damit überzeugte er knapp zwei Drittel der Wähler.

Apropos Wähler: Die gingen dieses Mal deutlich zahlreicher zu den Urnen als noch bei der Wahl vor acht Jahren. Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl 2021 lag bei 43,1 Prozent; 2013 waren es noch nicht einmal 30 Prozent. Das lag vor allem daran, dass es ein echtes Duell um den Bürgermeisterposten in Buchen gab. Der 27-jährige Felix Pflüger forderte nämlich keck den Amtsinhaber heraus und überzeugte mit seinen Themen immerhin 31,8 Prozent der Wähler. Pflügers Wahlkampf basierte vor allem auf ökologischen Themen. „Ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Pflüger am Abend der Wahl.

Es soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass es noch einen dritten Bewerber gab. Peter Bühler hieß der. Und dass dieser einer Satire-Partei angehört, war schnell klar, denn seine Ideen für die Buchener Zukunft (Postkutschen, sozialer Zeltlagerbau und die Anpflanzung von Palmen) waren dann doch zu abstrus, so dass er nur 1,9 Prozent der Wählerstimmen erhielt.

Landrat Dr. Achim Brötel fand diese Herangehensweise an eine Bürgermeisterwahl dann gar nicht witzig, weshalb er diesem Kandidaten bei der Ergebnisverkündung ausdrücklich „nicht dankte“. Dagegen lobte er Felix Pflüger, der mit seinen Ideen den Wahlkampf bereichert habe. In Richtung des Amtsinhabers Roland Burger sagte Achim Brötel: „Ich freue mich darauf, weiter sinnvolle Lösungen für die Zukunft zu finden.“