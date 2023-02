Buchen: Deshalb begeistert die Hallesitzung

Der noch etwas zurückhaltend geäußerte Wunsch von Uwe Ristl zu Beginn der Buchener Hallesitzung am Samstagabend sollte ganz fix in Erfüllung gehen: „Hauptsache, der Frohsinn regiert“, hatte der Sitzungspräsident der FG „Narrhalla“, der zusammen mit Christof Kieser durch den Abend führte, fast schon etwas hoffnungsvoll in sein Mikrofon gesprochen. Nach der Fastnachts-Corona-Zwangspause ging es

...