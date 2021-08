Buchen: Das Ende der Dorfschulen führte zum Bau eines großen Schulzentrums

Buchen. In drei Teilen soll zunächst auf die Historie der Karl-Trunzer-Schule und der Abt-Bessel-Realschule, die nun gemeinsam verwaltet und organisiert werden (Bericht oben), eingegangen werden und in der Folge auf den Schulverbund und dessen Umsetzung.

Karl-Trunzer-Schule (KTS)

Der Vorgänger der früheren Grund- und Hauptschule Buchen ist die Volksschule, die deutschlandweit bis 1964 von der ganz großen Mehrheit der Kinder bis zur achten Klasse besucht wurde. Katastrophale Raumnot prägte damals die schulischen Verhältnisse in Buchen. Das 1920 im neubarocken Stil errichtete Volksschulgebäude (heute: Rathaus) und die benachbarte alte Schule aus dem 19. Jahrhundert (auf dem heutigen Wimpinaplatz) platzte aus allen Nähten. Die stark angewachsenen Schülerzahlen basierten auf der sich nach dem 2. Weltkrieg verdoppelten Einwohnerzahl Buchens. Der sogenannte Pavillonbau hinter der Volksschule an der Wilhelmstraße brachte nur vorübergehend Entlastung. Als dann 1966 eine Schulreform zur Auflösung kleinerer Dorfschulen führte und der Druck auf die Buchener Schule nochmals wuchs, wurden Klassen in alle nur denkbaren Gebäude ausgelagert. Eine „große Lösung“ musste her: Der Bau eines eigenen Schulzentrums im Gebiet „Anderbach/Götzinger Weg“, später Dr.-Fritz-Schmitt-Ring. Der Spatenstich erfolgte im August 1968.

Im neuen Schulzentrum entstand in zehnjähriger Bauzeit nach der Realschule und dem Fachklassentrakt die Hauptschule, die im Oktober 1971 bezogen werden konnte. In der Folge wurden das Hallenbad (1974), die Sport- und Spielhalle (1975) und schließlich die Grundschule (1978) errichtet. Der verheerende Brand des gemeinsamen Fachklassentraktes der Hauptschule und der Realschule brachte 1990 beide Schulen in große Bedrängnis. Das Realschulgebäude war zunächst nicht mehr nutzbar, Unterricht wurde im Wechsel Vormittag/Nachmittag für alle im Hauptschulgebäude erteilt. Benachbarte Schulen stellten Fachräume zur Verfügung.

1995 wurde der errichtete Fachklassentrakt eingeweiht. Die Umbenennung in Karl-Trunzer-Schule (Karl Trunzer war Lehrer und Gründer des Bezirksmuseums Buchen) erfolgte im Oktober 1996. In diesem Schuljahr wurde auch zum ersten Mal eine zehnte Klasse der Werkrealschule geführt.

Abt-Bessel-Realschule (ABR)

Im Februar 1961 bestanden 65 Schüler die Aufnahmeprüfung für den nach langem Vorlauf eingerichteten „Mittelschulzug an der Volksschule Buchen“ – die Mittelschule als Vorläufer der Realschule wird im April 1961 im Gymnastikraum des Volksschulgebäudes eingeweiht. Besonders verdient gemacht hat sich hier Bürgermeister Dr. Fritz Schmitt.

Mit der Ernennung von Rektor Helmut Stieber 1969 wurde die Realschule zu einer selbstständigen Schule, die zum Schuljahresbeginn 1970/71 ihre neuen Räumlichkeiten im Schulzentrum als eine der „modernsten Schulen unseres Bereichs“ bezog. Wenig später erhielt sie den Namen Abt-Bessel-Realschule (ABR) nach dem in Buchen geborenen Wissenschaftler und Abt des großen Benediktinerstifts Göttweig in Österreich.

Auch der ABR hat der Brand des Fachklassentrakts ungeheuren Schaden und in der Folge bis zur Einweihung des Nachfolgebaus große Schwierigkeiten bereitet. Aktuell wurden 570 Schüler unterrichtet.