Als Roland Burger am Montag in der Stadthalle Buchen die wichtigsten Worte des Abends sprach, hörten die rund 300 Gäste von draußen her Böllerschusse. Es war ein kräftiges Salut der Schützengesellschaft auf die Verpflichtung des alten und neuen Bürgermeisters.

Dieser sagte nach der Aufforderung von Stadtrat Willi Biemer: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen

...