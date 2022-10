Buchen: Biodiversitätspfade sollen das Bewusstsein erweitern

Die Stadt Buchen ist um zwei Attraktionen reicher: Im Beisein von Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, wurden am Freitagnachmittag die beiden Biodiversitätspfade in Buchen und Götzingen offiziell eingeweiht. In der Kernstadt führt der Weg von Buchen nach Hettingen und verläuft entlang des „Grünen Bands“ bis zum Hasenwald, von dort aus geht es zum

...