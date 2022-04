Nach einem Verkehrsunfall war die B 27 zwischen den Abzweigungen Buchen-Süd und Buchen-Mitte am Mittwochmittag fast zwei Stunden gesperrt. Eine BMW-Fahrerin war gegen 11 Uhr in Richtung Walldürn unterwegs und überholte laut Angaben der Polizisten vor Ort einen Lkw oder Bus – obwohl Gegenverkehr kam. In der Folge stieß die BMW-Lenkerin mit einem Transporter der Bundeswehr zusammen. Beide Fahrer

