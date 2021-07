Buchen: Anna-Maria Pfefferkorn landete auf Platz zwei beim „Faktenchecker”

Die Schüler der zweijährigen Berufsfachschule der HWS in Buchen nahmen erfolgreich am FN-Projekt „Faktenchecker“ teil. Anna-Maria Pfefferkorn (erste Reihe, Dritte von links) landete in der gesamten Rangliste aller Schulen, die in diesem Jahr mitgemacht haben, auf dem zweiten Platz.

© Maren Greß