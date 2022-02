Bucheen/Lauda: Autohaus Lademann investiert in Ladesäulen

Buchen/Lauda-Königshofen. Das Autohaus Lademann investiert in die Ladeinfrastruktur und erschließt neue Ladesäulen an den beiden Standorten in Buchen und Lauda-Königshofen. Das Autohaus Lademann besitzt neue Ladesäulen für elektrische Fahrzeuge an beiden Standorten des Unternehmens. Damit sei man einer der Vorreiter für elektrisches Laden in der Region, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die neuen Ladesäulen finde man gut gekennzeichnet an jedem der Standorte. Mit diesen können nicht nur Besucher des Autohauses ihr Elektrofahrzeug aufladen – die Ladesäulen sind für jeden zugänglich und können mit den gängigen Charging Systemen genutzt werden.

Die Ladesäulen bieten dabei Platz für drei gleichzeitige Ladungen und sind mit Onlineanbindung und einem RFID-Lesegerät ausgestattet. Nicht nur die Bezahlung, sondern auch der Ladevorgang ist unkompliziert und benutzerfreundlich: Der Strom wird bargeldlos bezahlt und kann zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden. Zudem ist die Werkstatt von Autohaus Lademann mit Spezialwerkzeugen ausgestattet und durch geschultes Personal kompetent, um Wartungen, Fehlerdiagnosen und Batterieinstandsetzungen an Elektrofahrzeugen durchzuführen.

