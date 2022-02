Bruno Meixner feiert 90. Geburtstag

Hettigenbeuern. Bruno Meixner feiert am heutigen Montag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 21. Februar 1932 in Hettigenbeuern als siebtes von neun Kindern der Eheleute Hermann und Theresia Meixner geboren.

Er wuchs in Hettigenbeuern auf, besuchte dort die Schule und begann 1946 eine Lehre bei der Firma Joseph Steiff. Nach der Ausbildung war er weiterhin dort tätig und feierte 2006 das besondere 60-Jahr-Betriebsjubiläum.

Bruno Meixner war über vier Jahrzehnte aktiver Sänger des früheren Männergesangvereins „Harmonie“ und trug davon mehr als 20 Jahre Verantwortung im Vorstand. Der Jubilar war außerdem 20 Jahre lang als Ortschaftsrat für den Stadtteil Hettigenbeuern aktiv.

Am 1. Februar 1956 heiratete er seine Ehefrau Luzia, aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Im Februar 2016 feierte das Ehepaar diamantene Hochzeit und im Jahr 2021 Eiserne Hochzeit. Bruno Meixner unterstützt die Dorfgemeinschaft und Vereinswelt von Hettigenbeuern, er ist passives Mitglied in allen örtlichen Vereinen.

Den zahlreichen Glückwünschen zum heutigen Ehrentag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. hes