Hettigenbeuern. Der Brunnen in der Ortsmitte Hettigenbeuern wurde am vergangenen Wochenende in einen Osterbrunnen verwandelt. Der Heimatverein übernahm die Kosten für das Dekorationsmaterial, die Bastelgruppe sorgte unter Einhaltung der Coronavorschriften für den kreativen Teil. So wurden für die drei Brunnenbecken mit grünem künstlichen Buchs viele bunte Ostereier angebracht. Bild: Schwab-Dörzenbach