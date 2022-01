Brücken bald wieder begehbar

Buchen. Von aktuell drei wegen Sicherheitsmängeln gesperrten Fußgängerbrücken im Buchener Stadtgebiet sollen zwei schon bald wieder passierbar sein. Das hat Bürgermeister Roland Burger am Montag in der Sitzung des Gemeinderats in der Stadthalle angekündigt.

Demnach werde die Holzbrücke am Radweg in Richtung Hollerbach von Mitarbeitern des Bauhofs provisorisch instandgesetzt und entsprechend beschildert. Bis August soll die Holzkonstruktion voraussichtlich durch eine 15 Meter lange Brücke aus Aluminium ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 85 000 Euro. Mögliche Alternativen bei der Materialwahl würden zurzeit noch geprüft, so Burger.

Auch für die Brücke am Hollersee zeichnet sich eine zeitnahe Lösung ab: Dort soll schon im Februar die marode Holzkonstruktion abgebaut und durch jene Holzbrücke ersetzt werden, die früher die Morre in der Lohplatzstraße überspannt hat und zwischenzeitlich eingelagert worden war. Für die Ausführung der Arbeiten rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 5000 Euro.

Angesichts der festgestellten Mängel muss auch die Brücke an der Mittelmühle ersetzt werden. Das Bauwerk sei aber weiterhin begehbar, informierte Burger. Für die geplante knapp neun Meter lange Aluminium-Konstruktion geht die Verwaltung von Kosten in Höhe von 43 000 Euro aus. Umgesetzt werden soll die Maßnahme ebenfalls bis August.

Für Fußgänger und Fahrradfahrer weiterhin gesperrt bleibt dagegen die Brücke zum Mühlengrund. Auch dort soll eine neue Brücke aus Aluminium langfristig Abhilfe schaffen. Für das acht Meter lange Bauwerk rechnen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 39 000 Euro. Ausgeführt werden sollen die notwendigen Arbeiten bis August.

Die Kosten für den Austausch der vier in die Jahre gekommenen Brücken summieren sich somit auf insgesamt rund 172 000 Euro.

