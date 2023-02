Brot kaufen und Straßen-Mädchen in Kenia helfen

Buchen. Der Katholische Frauenbund Buchen beteiligt sich wieder an der Solibrot-Aktion. Von Aschermittwoch bis 8. April, bieten Bäckereien in Buchen spezielle Brotsorten mit einem Preisaufschlag an. Außerdem stellen die beteiligen Bäckereien Spendenboxen auf. Der Gesamterlös der Aktion kommt dem Hilfsprojekt „Kenia. Hilfe für Mächen auf der Straße“ zugute.

Wie Ingrid Weinmann, Vorsitzende des Frauenbunds Buchen, erläuterte, organisiere ihr Verein seit 2013 dieser Spendenaktion in Buchen in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Misereor. Nach der Fastenzeit würden die Sammelboxen aus den Bäckereien geleert und das Geld über den Diözesanverband Freiburg an Misereor weitergeleitet. „Die Kunden sind eingeladen, einen kleinen Betrag zu spenden, denn viele kleine Beträge ergeben zusammen ein großes Ganzes“, sagte Eva Strein, stellvertretende Vorsitzende des Frauenbunds Buchen.

Folgende Bäckereien nehmen an der Solibrot-Aktion teil:

Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Peter Schlär, Linus Schmitt und Peter Weber (alle aus Buchen), Zuckerbeck (Inhaberin Bettina Müller) und Robert Seifert (beide aus Hainstadt) sowie Theo Slepkowitz aus Hettingen. mb