Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Breitbandausbau - Symbolischer Spatenstich für Waldhausen und Einbach / Stadtteile liegen an der strategisch wichtigen Nord-Süd-Verbindung durch den Kreis Breitbandausbau in Waldhausen und Einbach: Bauarbeiten sollen Anfang März beginnen

In den ersten Buchener Stadtteilen, Waldhausen und Einbach, beginnt in wenigen Wochen der Glasfaserausbau. Am Mittwoch fand der symbolische Spatenstich statt.