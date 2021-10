Breinahrung ist Thema

Buchen. Der Fachdienst Landwirtschaft bietet ein Onlineseminar für Eltern mit Kindern von acht bis 24 Monaten an. Fragen wie: Wie gelingt der Übergang vom Brei zur Familienkost, welche Lebensmittel sind geeignet, was mache ich, wenn mein Kind ein „schlechter Esser“ ist, sollen beantwortet werden. Antworten und Informationen zum Übergang von Breinahrung auf Familienkost gibt in diesem Onlineseminar Hanna Bender, Oecotrophologin. Das Onlineseminar findet am Dienstag, 19. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr über die Internetplattform Microsoft Teams statt. Anmeldung beim Fachdienst Landwirtschaft, Telefon 06281/52121600, oder ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de. Informationen für den Zugang zu der Veranstaltung werden nach der Anmeldung mitgeteilt.

