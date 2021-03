Buchen. Die Fahrbahn der B 27 im Streckenabschnitt von der Anschlussstelle Buchen-Süd bis L 523, Abzweig Mudau/Langenelz, ist aufgrund von Sanierungsarbeiten ab diesen Dienstag bis voraussichtlich Freitag, 26. März, nur eingeschränkt befahrbar. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurden „durch die Unwetterereignisse der vergangenen Wochen“ die frisch hergestellten und noch nicht bewachsenen Böschungen teilweise weggespült. Für die Wiederherstellung der beschädigten Mulden und Böschungen wird der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mosbach abschnittsweise gesperrt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in den Arbeitsbereichen 50 Stundenkilometer. Der Streckenabschnitt ist jedoch weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Die Wanderbaustelle kann mit angepasster Geschwindigkeit überholt werden.