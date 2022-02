Bödigheim: Weiterer Impftag für Kinder am 19. Februar

Neckar-Odenwald 166 neue Coronavirus-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Mehrere Tage mit im Wochenvergleich rückläufigen Fallzahlen deuten darauf hin, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle bundesweit betracht erreicht, eventuell sogar überschritten ist. Ob das für den Neckar-Odenwald-Kreis gleichermaßen gilt, bleibt abzuwarten. Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts (LGA) in Stuttgart zu Wochenbeginn auf 1400,6 gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen lag jedoch am Montag mit 166 über dem Wert der Vorwoche. Seit Pandemie-Beginn haben sich nachweislich 20 887 Landkreisbewohner mit dem Erreger infiziert. Dass die Impfkampagne nicht nur bundesweit, sondern auch im Neckar-Odenwald-Kreis stagniert, zeigt eine Mitteilung des Landratsamts. Wegen rückläufiger Terminbuchungen bleiben die regionalen Impfstützpunkte in Bödigheim und Fahrenbach am 15., 21. und 22. Februar geschlossen. {element} In den Haus- und Facharztpraxen im Landkreis sind in der vergangenen Woche 1256 Impfungen verabreicht worden. Aktuelle Zahlen zur Impfquote veröffentlicht das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration am heutigen Dienstag. {furtherread} Laut Statistik der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) befindet sich zurzeit ein Corona-Patient in einer Klinik im Neckar-Odenwald-Kreis in intensivmedizinischer Behandlung. Er wird invasiv beatmet. Von 23 Intensivbetten im Landkreis waren zu Wochenbeginn zwölf belegt. Für den Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken wies die Divi für alle Intensivbetten eine ausreichende Verfügbarkeit aus. Am Standort Mosbach waren Intensivbetten ohne invasive Beatmungsmöglichkeit begrenzt und Intensivbetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit überhaupt nicht verfügbar. Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen rund um das Corona-Virus unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

