Blutspendeaktion in Hettingen

Hettingen. Ein Blutspendeaktion des DRK findet am Montag, 12. Juli von 13.30 bis 19.30 Uhr im Lindensaal, Schwedensteinstraße 27, in Hettingen statt. Um den erforderlichen Abstand gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Spendewillige mit Erkältungssymptomen, sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren.

Informationen und die Terminreservierung gibt es unter www.blutspende.de/corona.