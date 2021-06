Hettingen. Eine Blutspendeaktion des DRK findet am Montag, 12. Juli von 13.30 bis 19.30 Uhr im Lindensaal in Hettingen statt. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung https://terminreservierung.blutspende.de/m/buchen-hettingen-lindensaal statt. Der Personalausweis soll mitgebracht werden.

