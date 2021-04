„Bleiben Sie, wo der Pfeffer wächst“

Sehr geehrte Veranstalter aus Buchen, Ihre Aufregung verstehe ich nicht. Genauso, wie Sie die demokratischen Rechte für sich beanspruchen, tun es andere auch. Freiheitsrechte hat Ihnen sicher noch niemand abgesprochen, auch das Reden nicht. Von Frechheit zu sprechen finde ich ist ein starkes Stück. Wenn jemand frech ist, finde ich, sind Sie das. Was ich noch als stärker empfinde ist, dass „Buchen steht auf“ nach Mudau kommt.

Wenn wir aufstehen wollen, können wir das allein. Dazu brauchen wir Sie aus Buchen als Wölfe im Schafspelz nicht. Ich bin mir sicher, dass Sie der Großteil der Mudauer nicht gerufen hat, sonst hätten Sie nicht so viele „einfliegen“ lassen müssen.

Glauben Sie, auch wir ziehen die Hose nicht mit der Beißzange an. Also bleiben Sie, wo das berühmte Gewürz, ich meine der Pfeffer, wächst. Sie sprechen von als spaltend empfundenen Gefühlen. Gefühle sind der Ausdruck von seelischen Empfindungen. Hier geht es aber um Fakten und dazu machen Sie keine Angaben. Wenn man meckert, muss man auch konstruktive Vorschläge unterbreiten. Diese fehlen aber. Dazu können Sie mal den lieben Joschka Fischer über seine Erfahrungen befragen. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie hin und sprechen mit denjenigen, die Sie angreifen, wenn Ihnen wirklich an einem Dialog gelegen ist. Das bezweifle ich, denn ich vermute, wie Herr Günter Schmitt-Haber, dass Sie sich in den Vordergrund spielen wollen auch auf Kosten anderer, profilieren nennt man das.

Aus vorliegenden Gründen folge ich gerne dem Aufruf von Herrn Stefan Müller-Ruppert zur solidarischen Zustimmung und sage Landrat Dr. Brötel Dank für die aufklärenden Fakten. Ich hoffe, es gehen allen die Augen zumindest etwas auf. Sicher sind viele im guten Glauben und aus berechtigter Sorge zur Veranstaltung gegangen, da kann man keinen Vorwurf machen. Wir leben in einer schwierigen Zeit, zugegeben auch in einem Wirtschaftskrieg. Das zerrt an unseren Nerven, aber die dürfen wir nicht verlieren, wie uns die Geschichte gezeigt hat. Ich möchte nicht, dass wie meine und viele andere Familien ihr Leben, die Gesundheit, die Heimat, Haus und Hof verlieren. Deshalb werde ich dem Ruf folgen, wenn er kommt: „Der Odenwald steht auf“. Keinem von uns wurde es in die Wiege gelegt, dass wir bis ans Lebensende in Frieden und Wohlstand leben können. Daran sollten wir immer denken.

