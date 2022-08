Bischof zelebriert

Krumbach. Das Fest „Mariä Himmelfahrt“ wird in diesem Jahr in Krumbach wieder feierlich begangen. Hauptzelebrant und Festprediger ist Bischof em. Meinrad Merkel Bischof Merkel ist in Hardheim geboren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Juli 2000 wurde er von Papst Johannes Paul II zum Bischof der Amazonas-Diözese Humaitá in Brasilien ernannt und er leitete diese 20 Jahre bis zu seinem Ruhestand im Oktober 2020. 2003 bis 2010 war er Vorsitzender der Regionalen Bischofskonferenz und nahm 2019 im Vatikan an der von Papst Franziskus einberufenen Amazonas-Synode teil. Sein Wunsch, nach der Entpflichtung wieder in die angestammte Heimat zurückgehen zu dürfen, wurde ihm gewährt. Seit Anfang 2021 wohnt er in Obrigheim-Asbach. Der festliche Gottesdienst mit Kräutersegnung am Montag, 15. August, beginnt um 20 Uhr in der Krumbacher Christkönigskirche. Anschließend gegen 21 Uhr ist die Lichterprozession durch die Gemeinde. Feierlicher Abschluss mit bischöflichen Segen ist an der Lourdes-Grotte vor der Kirche. Die Marienfeier wird vom Musikverein Wagenschwend mitgestaltet.

Info: Der Festgottesdienst wird gleichzeitig per Livestream im Internet übertragen unter: www.kath-elf.de/live