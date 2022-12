Buchen. Günter Dörsam feiert an diesem Freitag seinen 90. Geburtstag. Am 9. Dezember 1932 wurde er in Mannheim geboren. Dort ist er auch zur Schule gegangen. Seine Einschulung fand parallel zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs statt. Er ist das fünfte von elf Kindern und der erste Sohn gewesen.

Dörsam ist mit dem Krieg aufgewachsen – ein Kriegskind. Er und seine Geschwister wurden bei der Bombardierung Mannheims evakuiert und durch die Erweiterte Kinderlandverschickung zerstreut und voneinander getrennt. Dennoch fanden sie in ihrem zu Hause, welches sie dann auch aufgebaut hatten, wieder zueinander.

Günter Dörsam wird an diesem Freitag 90 Jahre alt. © Stefanie Cabraja

Der Jubilar lernte und arbeitete fast zehn Jahre bei Mercedes Benz in Mannheim. Danach ist er ab 1956 er beim Bund für 30 Jahre tätig gewesen. Durch diese berufliche Tätigkeit kam er in die Walldürner Kaserne. Heute wohnt er mit seiner zweiten Ehefrau Anna in Buchen. Zusätzlich zu seinem 90. Geburstag feierten die beiden Ende November Silberne Hochzeit.

„Wir haben vier Kinder und zwei Enkel. Auf die bin ich mächtig stolz“, sagt Dörsam im FN-Gespräch. „Uns geht es gut und ich würde sagen, ich bin gut über die Runden gekommen. Ich bin zufrieden“, ergänzt der nun 90-Jährige.

In seiner Freizeit engagiert sich der Jubilar bei den „Pfingstwanderen“. Seit ihrem Bestehen treffen sie sich regelmäßig zum Wandern in der Pfalz. Außerdem liegen dem politisch Interessierten die Veranstaltungen der CDU nahe. Diese und auch entsprechende Ausflüge besucht er mit seiner Frau.

Als Winterkind freut er sich über Schnee an seinem Geburtstag. „Vor zehn Jahren haben wir meinen 80. Geburtstag in Seckach gefeiert. Als wir aus der Halle kamen, hatte es 50 Zentimeter Schnee“, erzählt Dörsam.

Den Glückwünschen zu seinem Ehrentag, den er mit seiner Familie, Freunden und Bekannten groß feiert – eventuell sogar wieder mit einer Schneeüberraschung – schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. sc