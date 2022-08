Bildung und Nahverkehr im Blick

Neckar-Odenwald-Kreis/Dallau. Der Vorstand des SPD-Kreisverbands Neckar-Odenwald hat bei seiner Sitzung über die Vorlage eines rechtspolitischen Antrags zur Strafprozessordnung diskutiert. Diese habe zum Ziel, dass der Bund zum Doppelbestrafungsverbot zurückkehrten sollte.

Krankenhauspolitik im Fokus

Der Kreisvorstand plant, bei Veranstaltungen die Krankenhauspolitik des Landes weiterhin in den Fokus zu stellen. Außerdem wolle man dazu beitragen, die Demokratie auf kommunaler Ebene zu stärken. Die Vorstandsmitglieder kritisierten die zahlreichen Entlassungen von Lehrkräften zu Beginn der Sommerferien. Dies habe zu Abwanderung vieler Betroffener geführt. Der frühere Kultusminister Andreas Stoch habe einst einen Reformprozess ins Rollen gebracht, um diese scheinbar notwendigen Maßnahmen zu beenden. Der Regierungswechsel habe dieses Vorhaben zunichtegemacht. „Leider steht Bildungspolitik, obwohl ureigenste Landespolitik, nicht im Fokus dieser Regierung“, bemängelte Dr. Dorothee Schlegel, kommissarische Vorsitzende des Kreisverbands. Dies mache sich auch bemerkbar beim Thema Sprachkitas. „Da griff der Bund dem Land unter die Arme, weil es auf der Stuttgarter Prioritätenliste nicht weit oben stand. Das Land freute sich über die Geldgabe. Aber an eine Verstetigung oder eine Übernahme der frühkindlichen Sprachförderung als Bildungsaufgabe dachte in Stuttgart niemand“, sagte Schlegel. Nun habe das grüne Bundesbildungsministerium die befristeten Projektgelder gestrichen. „Sprache und Sprachförderung muss jedoch mehr sein als nur staatliche Aufgabe“, sagte Schlegel. „Jeden Tag mehr miteinander sprechen, mehr vorlesen, mehr lesen ist so elementar notwendig wie essen und schlafen“.

Nahverkehr ein Thema

Auch der ÖPNV stand auf der Tagesordnung. „Menschen, die kein Auto haben, die sich keines leisten können und die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, hat man zu wenig im Blick“, kritisierte Markus Dosch, stellvertretender Kreisvorsitzender. „Das ist ein soziales Thema, um den Kreis attraktiv zu halten und den Wegzug in städtische Regionen aufzuhalten.“ do