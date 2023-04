Bikergottesdienst in der Christuskirche

Buchen. Der erste Bikergottesdienst in der evangelischen Christuskirche war ein voller Erfolg. Der gut besuchte Gottesdienst wurde von der Frage „Wann reiß der Himmel auf?“, angelehnt an das gleichnamige Lied von „Silbermond“, geleitet. Pfarrerin Lehner predigte darüber, dass Gott an Ostern den Himmel aufgerissen hat und Hoffnung schenkt wo Hoffnungslosigkeit vorherrscht. Die modernen Lieder, allen voran „Born to be wild“, wurden von einer Band begleitet. Anschließend trotzte eine 13-köpfige Gruppe begeisterter Motorradfahrer dem Regen und fuhr durch den neugebildeten Kooperationsraum über Walldürn, Hardheim, Eberstadt und Bödigheim. Zurück an der Christuskirche gab es einen gemeinsamen Ausklang für alle Fahrer und Nicht-Fahrer in Form eines Abschlussgrillens. Bild: Pfarramt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1