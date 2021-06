Bienen-Blumenbeet angelegt

Buchen. Eine lange Tradition besitzt bei der Hoffmann + Krippner GmbH das jährliche Azubi-Projekt: Das Buchener Unternehmen legt großen Wert darauf, dass der Mitarbeiternachwuchs nicht nur fachlich optimal ausgebildet wird, sondern auch gemeinsame soziale Projekte verwirklicht. In diesem Jahr entschied man sich für das Anlegen eines Bienen-Blumenbeets.

Die Azubis bei Hoffmann + Krippner haben sich in den vergangenen Wochen mit eher ungewöhnlichen Tätigkeiten beschäftigt: Auf dem Firmengelände wurde gemessen, abgesteckt, ausgegraben und umweltfreundlich mit einem Pferd gepflügt. Anschließend wurden in das angelegte Beet Hackschnitzel und Steine in Form des Firmenlogos eingesetzt, Blumensamen ausgesät und ein Bienenvolk angesiedelt. 50 000 80 000 Bienen sollen in Zukunft einen eigenen „H+K-Honig“ produzieren, der erstmals in diesem Sommer probiert werden kann.

Das Bienenvolk für das Azubi-Projekt wurde von der Buchener Naturwerkstatt Klohe geleast, die auch die regelmäßige Betreuung der Bienen übernehmen werden. Für eine Besichtigung des Bienenvolks – natürlich inklusive Schutzkleidung – können sich alle Interessierten beim Unternehmen Klohe melden.